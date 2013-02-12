Чим корисні оливки

Оливки вживають більш ніж у 120 країнах світу. На сьогоднішній день найбільшою країною-експортером оливок у світі є Іспанія, яка поставляє свою продукцію у США, Італію, Німеччину, Саудівську Аравію, Великобританію, Канаду та Польщу.

Про користь оливок для здоров`я і про те, чому не потрібно відмовляти собі в задоволенні їсти їх у будь-яку пору року, розповіли у Федерації виробників оливок та маслин Іспанії.

"Оливки не тільки смачні, але й мають багато інших додаткових переваг, про які люди часто навіть не здогадуються. Звичайно, це не значить, що плоди можна їсти відразу з дерева, тому що вони дуже терпкі та жорсткі. Тому їх спеціально обробляють після збору, який відбувається восени.

Оливки - повністю іспанський продукт і основний елемент середземноморської дієти. Ніхто не виробляв би з них оливкову олію просто так стільки століть поспіль! Столові оливки наполовину складаються з води. Також у них міститься невелика кількість олії, маленька кісточка, яку легко дістати, ніжна смачна пружна м`якоть і тонка шкірка".

"Існує так багато видів і типів столових оливок, що голова може піти обертом: цілі, з кісточкою або без, подрібнені, порізані, перетерті в пасту, зелені, чорні, фіолетові, фаршировані, мариновані, тощо".

"Оливки - універсальний продукт. Вони можуть бути закускою, доповненням до страви, спецією до м`яса і риби або навіть десертом. Також вони - невід`ємна частина іспанської культури, саме так вважають і в інших країнах. З нічого ж не станеш кращим виробником оливок у світі. Їх легко купити, їсти і зберігати. Це кращий вибір для "особливих" моментів".

"Вони дієтичні. Всього 150 калорій в 100 грамах. Це в 2-3 рази менше ніж у класичних снеках. Через це оливки можна їсти тим, хто дотримується дієти. Вони корисні, бо містять клітковину, всі необхідні амінокислоти й мінерали, також є джерелом Вітаміну Е, природного антиоксиданту, який зберігає молодість клітин організму. На додаток до харчових цінностей, ви також можете відчути всі аромати особливої середземноморської дієти".

Експерти радять їсти всього 7 оливок на день. Цього достатньо, аби поповнити добову норму мінералів та амінокислот.

gazeta.ua