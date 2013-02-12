Як худнути на дієті Дюкана

«Їж білок, не їж вуглеводи і жири - будеш худенькою», - свідчить дієта Дюкана. Tochka.net вирішила розібратися, чи правда це і чи не нашкодить такий режим харчування. Ми навіть випробували дієту на собі.

Отже, апологети «дюканізма» повинні вживати білкову їжу, що містить мінімум вуглеводів і жирів. Згодиться куряча грудка, телятина - відварна або стейк, яєчний білок, морепродукти, знежирений сир. На першому етапі дієти - «атаці» - їсти треба тільки таку їжу, причому в необмежених кількостях і протягом декількох днів до ряду. Тривалість «атаки» залежить від кількості кілограмів, від яких хочеться позбутися.

Ця дієта дуже приваблює тим, що не доводиться голодувати і можна їсти різну смакоту, типу стейка. Після «атаки» починається «круїз» - до меню додаються некрохмалисті і несолодкі овочі (на зразок помідорів, огірків, капусти). Білки тепер треба чергувати з овочами через кілька днів, а кількість їжі залишається необмеженою. Сидіти на цьому етапі дієти ще простіше і приємніше, тим більше, що перші результати до цього часу вже дуже навіть помітні.

На етапі «закріплення» їсти самі білки треба вже тільки раз на тиждень, а решту часу достатньо просто обмежувати себе в їжі. Тривалість дієти визначається в залежності від кількості кілограм, які потрібно скинути, це може бути від декількох тижнів до декількох місяців. Що відбувається з організмом в цей час? Якщо коротко - він страждає від дефіциту поживних речовин і болісно намагається підтримувати обмін речовин.

З попередніх текстів Тochka.net ти вже знаєш, що організм використовує білок переважно для «будівництва» м`язів, кісток, різних важливих органів і систем. У «мирний час» використання білка для отримання енергії мінімальне, організм отримує її з вуглеводів. Крім того, він використовує жири - щоб розчинялися вітаміни і взагалі працював обмін речовин.

При винятково білковому харчуванні нормальна розстановка сил порушується, через що може виникнути авітаміноз і загостритися хронічні хвороби. Особливо небезпечна така ситуація для тих, у кого є проблеми з нирками, печінкою і серцево-судинною системою. На щастя, співробітники Tochka.net пережили свої «дні Дюка» без особливих проблем (і з непоганими результатами!), але без розбору рекомендувати її читачам ми точно не станемо.

До речі, сам Дюкан цілком реалістично оцінює своє вчення. Розуміючи, що зовсім без рослинної клітковини травлення довго не протягне, він радить своїм шанувальникам їсти вівсяні висівки - вони допомагають травленню, а калорій, доступних організму, не містять. Ось цю пораду з дієти Дюкана ми можемо сміливо рекомендувати абсолютно всім - клітковина зайвою не буває, а в раціоні пересічного українця її взагалі зазвичай не вистачає, і абсолютно даремно.

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