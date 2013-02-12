30-річна жінка померла від кока-коли

Патологоанатоми в Новій Зеландії визнали, що до смерті 30-річної Наташі Харріс три роки тому призвело непомірне споживання кока-коли.

Як встановили лікарі, покійна вживала не менш як 10 літрів газованого напою щодоби, перевищуючи максимально допустиму медиками дозу кофеїну вдвічі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Мати вісьмох дітей незадовго до смерті втратила всі зуби.

Компанія-виробник напою відкидає висновки патологоанатомів. На думку виробників, довести, що смерть Н.Харріс стала наслідком вживання кока-коли, неможливо.