Цільні злаки - здорове харчування

Дієтологи рекомендують жінкам з`їдати в середньому 140-170 грамів злаків в день, при цьому як мінімум половина з них повинні бути цільними. Що все це означає і як це організувати?

Злаки складаються з м`якої крохмалистої серцевини і жорсткої оболонки (переважно клітковина). Для солодкої білосніжною випічки, класичної пасти, частини круп - наприклад, манки і білого рису - використовують подрібнені зерна або зерна без оболонки. У цих продуктів більш ніжна текстура і менший час приготування, але є й мінуси.

Разом з оболонкою виробники позбавляють злаки безлічі вітамінів і мікроелементів, а також клітковини (чому вона важлива, можна прочитати за посиланням). Якщо ж зерно не тільки обшліфувати, але й подрібнити, то залишки клітковини зруйнуються остаточно, і практично все, що нам залишиться - вуглеводи. Це непогано (вони в крупах складні, «довгограючі»), але недостатньо, тому дієтологи і ратують за цільні злаки.

Важливий момент: цільні злаки - не означає зовсім не перемелені. Звичайно, краще віддавати перевагу крупному помолу, але суть «цілісності» не в цьому. Навіть звичайне дрібне борошно може бути цільним, якщо для нього використовували не тільки серцевину зерна (як у звичайному борошні), але і його оболонку. До речі, цільнозернове борошно - перша відповідь на питання «звідки взяти 140-170 грамів злаків в день».

Ось ще кілька смачних, зручних і доступних варіантів: мультизернові хліб з цільної муки, вівсянка (чим більші пластівці - тим краще), гречка, нешліфований «коричневий» рис, булгур, цільнозернові хлібці, мюслі. Утім, з останніми варто бути акуратними - вони зазвичай містять занадто багато підсолоджувачів, як і різні «злакові батончики».

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