У Росії заборонили курити у громадських місцях

Державна дума Росії ухвалила закон про заборону куріння в громадських місцях.

Як передає власний кореспондент УНІАН, за цей закон у третьому, остаточному читанні проголосував 441 російський депутат.

Закон після його схвалення Радою Федерації та підписання Президентом має набути чинності 1 червня 2013 року.

Згідно з положеннями закону, в РФ з 1 червня 2013 року забороняється куріння в установах освіти (зокрема в школах і вишах), охорони здоров`я, культури і спорту, в приміщеннях органів влади, органів у справах молоді, на робочих місцях, у міському і приміському транспорті, в метро, на вокзалах, в аеропортах, в ліфтах і на сходових клітках, дитячих майданчиках, на автозаправках, на автобусних зупинках, у ряді інших місць.

Разом з тим низка положень закону почне діяти з 1 червня 2014 року. Це заборона на куріння в санаторіях, в поїздах дальнього проходження, на повітряних суднах і суднах дальнього плавання, на транспорті міського і приміського сполучення, на відстані менш як 15 метрів від входів до вокзалів, аеропортів чи метро. Також з 1 червня 2014 року буде заборонено курити в готелях, у приміщеннях громадського харчування, на перонах приміських залізничних станцій.

Крім того, згідно із законом, тютюновим компаніям заборонять проводити лотереї і спонсорувати фестивалі, а їх листування з органами влади публікуватиметься. Сигарети знімуть з вітрин, на касах пропонується виставляти лише прейскурант на тютюнову продукцію.

Також законом встановлюється заборона на продаж електронних сигарет і жувальної тютюнової суміші типу насвай.

«Законопроект про обмеження споживання тютюну підтримали всі фракції. В обговоренні ініціативи взяла участь більшість населення. Обговорення відбувалося в Громадській палаті, в інтернеті. В результаті думки розділилися. 70% тих, хто не курить, вважають законопроект недостатньо жорстким, 30% курців вважають навпаки», - сказав перший заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров`я Микола Герасименко.

20 лютого закон розгляне Рада Федерації.