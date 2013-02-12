Як захиститися від енергетичного вампіра

Іноді після спілкування з певною людиною начебто з нізвідки з`являється відчуття спустошеності, роздратованості, туги. Таких людей, що впливають на емоційний стан оточуючих, називають енергетичними вампірами. Особливо сильно спілкування з ними зачіпає вразливих, чуйних і боязких осіб. Щоб не попасти під вплив енергетичного вампіра, від нього необхідно уміти захищатися.

1. Поставте бар`єр між собою і енергетичним вампіром. Вам допоможе метод візуалізації. Уявіть собі, що вас оточує щільна невидима оболонка, від якої відскакують всі негативні флюїди, що виділяються енергетичним вампіром. А ваша власна енергетика при цьому залишається недоторканною.

2. Відстороніться від енергетичного вампіра. Цей метод добре спрацьовує з любителями поплакати в жилет. У такому разі людина вивалює на вас свої проблеми і йде у піднесеному настрої, а ви після спілкування відчуваєте себе вичавленим лимоном. Не слухайте скарг вампіра, дивіться крізь нього і думайте про щось приємне.

3. Уникайте спілкування з людьми, які негативно на вас впливають. Дуже часто енергетичного вампіра можна зустріти в магазині, транспорті, держустанові. Така людина зазвичай просто напрошується на скандал, розпалює неприязнь між людьми. Чим більше навколо неї негативної енергії, тим краще вона себе відчуває. Не вступайте в розмову з вампіром-скандалістом, відійдіть від нього подалі, бажано туди, де між вами буде фізичний бар`єр – стіл, стіна і т.д. Не дивіться йому в очі, в крайньому випадку – направляйте погляд в точку в центрі перенісся. Якщо з`явиться можливість, переведіть скандал жартома.

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