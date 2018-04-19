8 гірких продуктів: гірко - означає корисно

Смакотерапія в домашніх умовах мало відрізняється від звичайної кулінарії. Головне, вибирати базовим який-небудь один смак. 1. Редька — загальнозміцнюючий засіб. Здавалося б, ну що може бути гірше гіркої редьки? Проте цей коренеплід недооцінений. Редька містить корисні органічні кислоти, мінеральні солі, вітаміни, ферменти, фітонциди, ефірні олії, білки і амінокислоти. Вона покращує обмін речовин, підвищує імунітет, сприяє травленню, є природним аналогом антибіотика широкого спектру дії, виводить зайву рідину з організму. Різні частини редьки корисні по-своєму. Найближчі до бадилля 3-5 см містять більше всього вітаміну С, але через підвищену жорсткість ця частина редьки вимагає смаження або варіння. Серединка — найцукристіша і хрусткіша. "Хвіст" особливо багатий гірчичною олією, корисний для травлення. Протипоказання: захворювання органів шлунково-кишкового тракту у стадії загострення, гломерулонефрит, недавно перенесений інфаркт.

2. Хрін — вбиває хвороботворні бактерії, знімає запалення. Хрін однозначно за редьку не солодший, але і користі в ньому не менше. Як її близький родич, має майже той же набір позитивних якостей, до того ж має виражену бактерицидну і антисептичну дією. Щодня протираючи шкіру соком хріну, можна позбавитися веснянок. Від купленого тертого хріну користі мало, після промислової переробки в ньому залишається лише клітковина. Для лікувального ефекту рекомендується брати свіжий корінь, його можна знайти в крупних супермаркетах. Потри хрін на тертці і змішай з лимонним соком. Крім того, можна зробити смачну "хрін-аджику": 2 кг червоних свіжих помідорів, 400 г коріння хріну і 1 скл. рослинної олії, сіль на смак. Свіжоприготовану суміш бажано з`їсти протягом тижня (поки не "видихалася"). Протипоказання: ті ж, що і у редьки.

3. Гірчиця — від нервів. Ще один родич. За своєю дією майже аналогічна редьці і хріну, але до того ж використовується і при захворюваннях нервової системи – від нервового збудження і невриту сідничого нерва, від істерії. Протипоказання: ті ж, що у редьки і хріну.

4. Грейпфрут для стрункої фігури. Грейпфрут містить природні спалювачі жиру – інозитол і пектин, покращує апетит, сприяє травленню і активізує діяльність печінки. Крім того, він нормалізує роботу кровоносних судин, знижує рівень холестерину, тонізує нервову систему, допомагає подолати апатію, загострює пам`ять і увагу, знімає втому. Грейпфрут взагалі вважається найкориснішим фруктом. Найбільша частка корисних речовин міститься в шкірці грейпфрута і гірких внутрішніх перегородках. Корисні і його насіннячка – вони мають виражені бактерицидні властивості. Протипоказання: не виявлені, але сік грейпфрута здатний підсилювати токсичність ліків.

5. Чай для здоров`я кісток. Чай чудово допомагає боротися з остеопорозом, який часто супроводжує менопаузу, і інші захворювання кісток. Імовірно, за це варто сказати спасибі поліфенолам, речовинам, які в 25 разів більш ефективно, ніж вітамін C, захищають генетичний матеріал клітини від пошкодження. Крім того, чай зміцнює стінки судин і стабілізує артеріальний тиск, сприяє розсмоктуванню тромбів, зміцнює імунітет, лікує деякі види алергії і знижує ризик захворювання раком. Додавання в чай молока робить напій відмінним засобом від каменів в нирках і сечовому міхурі, але зводить нанівець його позитивний вплив на серце. Протипоказання: загострення виразки шлунку і захворювань нирок, безсоння, глаукома.

6. Кава для профілактики діабету. Учені довели, що антиоксиданти, що містяться в каві, запобігають діабету II типа і рак печінки. Кава також допомагає справитися із стресом, стимулює дихальний центр мозку, допомагаючи тим самим астматикам справитися з нападами, виводить з організму холестерин. У каві знаходиться маса корисних речовин: вуглеводи, жири, схожі на білки сполуки, ряд життєво необхідних мінералів і мікроелементів. Протипоказання: захворювання серцево-судинної системи.

7. Пиво для збереження зору. Як з`ясували учені, антиоксиданти, що містяться в пиві, захищають клітини кришталика і попереджають виникнення катаракти. Пиво регулює дихання і кровообіг, позитивно впливає на травлення і здатне розчиняти камені в нирках. У скандинавських країнах пиво офіційно визнане антидепресантом. Ну, а застуджене горло, напевно, не раз лікувалося теплим пивом. Найбільш корисні темні сорти пива. Протипоказання: явних протипоказань немає, все залежить від кількості випитого. Учені радять споживати не більш як 0,5 л пива в день.

8. Темний шоколад для попередження серцевих захворювань і зміцнення судин. Учені опублікували висновок, що близько 60 грамів темного шоколаду перешкоджають звуженню і затвердінню артерій, покращують циркуляцію крові і знижують ймовірність утворення тромбів. Крім того, кофеїн і теобромін, що містяться в гірких ласощах, стимулюють працездатність і творчу активність людини, допомагають при підвищених навантаженнях. А британські учені стверджують, що теобромін є також ефективнішими ліками від кашлю, ніж традиційні засоби. Молочний шоколад не відрізняється чудодійними властивостями через вміст молочної кислоти, яка нейтралізує дію антиоксидантів флавоноїдів. Протипоказання: не виявлені.

Отже гіркі продукти потрібно додавати в свій раціон. Краще з`їсти грейпфрут для здоров`я печінки, ніж з`їсти чергову солодку булочку.

tvgid.ua