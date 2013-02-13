На гірськолижному курорті в Шотландії обірвався підйомник

Близько 10 чоловік одержали різні травми в результаті обриву крісельного підйомника на гірськолижному курорті в шотландському графстві Абердіншир.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними місцевих ЗМІ, інцидент стався вдень у вівторок в центрі зимових видів спорту "Лехт" (Lecht).

Ніяких подробиць щодо причин обриву не повідомляється. Зараз на місці працюють рятувальні служби і пожежники, кілька машин «швидкої допомоги».

Постраждалі одержали травми ніг, а також, за попередніми даними, пошкодження хребта.