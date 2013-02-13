Як лікувати заїди

Лікар-інфекціоніст Наталія Гриценко каже, що заїди, які виникли в результаті інфекційного захворювання, потребують тривалого лікування. Також вони можуть бути викликані через відсутність в організмі вітаміну В2 чи заліза.

Заїди можна лікувати народної медициною.

Переяславчанка Ольга Науменко змазує ранки у куточках рота сіркою з вух.

"Також мажу звичайним вершковим маслом, медом, олійками зародків пшениці, оливковою, рициновою, лляною чи чайного дерева - яка є вдома. Допомагає також сік чистотілу чи алоє. Можна після їжі засипати заїди порошком стрептоциду. Мама моя взагалі користується дикими способами: протирає заїду волоссям, або пропотілим одягом, або крапелькам води із віконної шибки. Також радить взяти кришку із чайника, що кипить, і крапельками вологи теж мазати панки."

gazeta.ua