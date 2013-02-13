Червонокачанна капуста - ідеальний зимовий овоч

Червонокачанну капусту називають чи не ідеальним зимовим овощем.

Селен, який міститься в червонокачанній капусті, виконує функцію основного захисного засобу імунної системи. Селен входить до складу імунного ферменту, без якого клітини стають не життєздатними. У ста грамах капусти знаходиться до п`яти мкг селену. Цей елемент наділений досить широким діапазоном терапевтичної дії на організм людини:

Фермент дейодиназ, залежний від селену, налагоджує роботу щитовидної залози, додає людині життєві сили і бадьорість. Також селен здатний захистити вилочкову залозу – секрет молодості і основу імунної системи людини.

Завдяки великій кількості баластних речовин червонокачанний різновид капусти робить особливий подарунок слизистій оболонці кишечника. Стінки кишечника вбирають травні соки, які поглинають і зв`язують жири і токсини, прискорюють процеси проходження їжі, усувають закрепи і млявість кишечника. Пошкоджена слизиста оболонка на стінках кишечника під впливом червонокачанної капусти відновлюється в швидкому темпі (від п`яти днів до трьох тижнів), що дозволяє поліпшити травлення і засвоєння речовин організмом через стінки кишечника.

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