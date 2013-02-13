Що таке англійська дієта

Англійська дієта оздоровить ваш організм, а також допоможе скинути 12-15 кілограм ваги за три тижні.

Не дивлячись на те, що втрата ваги відбувається дуже швидко, організм одержує всі вітаміни і мікроелементи, які йому потрібні для правильної роботи. Зверніть увагу, що впродовж 21-го дня англійської дієти обов`язково слід приймати полівітаміни.

Дотримуючись англійської дієти, візьміть за правило вечеряти не пізніше 19:00.

Продукти, які не можна вживати

Дотримуючись англійської дієти, вам доведеться відмовитися від цукру, солі, картоплі, білого хліба, печива, цукерок і алкоголю.

Меню англійської дієти

Перші два дні англійської дієти називаються голодними, але це не означає, що вам не можна нічого пити і їсти. Один літр молока, одна склянка томатного соку (або один помідор), 150 грам чорного хліба.

Далі два білкові дні.

Сніданок: один шматок чорного хліба, чайна ложка вершкового масла, чайна ложка меду, чашка кави або молока.

Обід: порція м`ясного або рибного бульйону, 50 грам відварного м`яса або риби, дві столові ложки зеленого горошку, шматок чорного хліба.

Полудень: чашка чаю з чайною ложкою меду.

Вечеря: 50 грам відварного м`яса або риби (можна замінити двома яйцями, звареними круто), 50 грам сиру, склянка кефіру і шматок чорного хліба.

Наступні два дні називаються фруктово-овочевими.

Сніданок: два яблука або два апельсини.

Обід: овочевий бульйон, шматок чорного хліба, салат зі свіжих овочів.

Полудень: одна склянка кефіру.

Вечеря: 150 грам салату зі свіжих овочів, шматок чорного хліба, чашка чаю з однією чайною ложкою меду.

Далі впродовж п`ятнадцяти днів, що залишилися, потрібно чергувати білкові і фруктово-овочеві дні.

Як вийти з англійської дієти

З англійської дієти потрібно виходити поступово, щоб не нашкодити організму. Спершу можна використовувати меню фруктово-овочевого дня, поступово додаючи до нього іншу їжу.

У зв`язку з тим, що англійська дієта достатньо строга, використовувати її можна не частіше за один раз на рік.

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