Народжувати дитину слід від коханого чоловіка

Говорять, що жінки на інтуїтивному рівні відчувають, від якого чоловіка їм потрібно народити. Дізнайтеся, як вибрати батька для майбутньої дитини з нашої статті.

Думка учених

Британські учені упевнені, що народжувати дітей потрібно тільки від розумних чоловіків. Згідно з результатами досліджень, якість сперми чоловіка безпосередньо залежить від рівня його IQ. Розумні чоловіки найчастіше мають хороший генотип, тому шанс народити від них здорового і розумного малюка набагато вищий.

Що говорить інтуїція

Наша інтуїція постійно подає нам сигнали про те, що для нас добре, а що погано. Тільки досить часто ми благополучно ігноруємо ці сигнали і покладаємося на логіку і здоровий глузд, що досить помилково, тому що саме здоровий глузд і підводить нас найчастіше. Тому у виборі батька вашої дитини прислухайтеся до власної інтуїції. Якщо вам приємно бути з чоловіком на фізичному і духовному рівні, вас зводить з розуму запах його тіла, і ви просто відчуваєте, що це саме «він», значить, ви знайшли потенційного батька для свого майбутнього малюка. До речі, сприйняття запаху партнера говорить про те, що ви ідеально підходите один одному на генетичному рівні і народите здорове потомство.

Життєва мудрість

Досвід наших бабусь і прабабусь показує і доводить, що народжувати дитину потрібно від улюбленого чоловіка. Дитина, зачата в любові, буде міцною, здоровою і гармонійною. Як би не склалися надалі ваші стосунки з цим чоловіком, ви завжди будете вдячні йому за малюка і ніколи не пошкодуєте про те, що разом провели на світ нове життя.

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