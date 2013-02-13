Кубики кавового льоду прибирають зморшки на обличчі

Маски з кави дуже популярні. Завдяки каві вони діють моментально, працюють як натуральний пілінг і підходять для будь-якого типу шкіри.

Ти можеш хоч кожного ранку після чашки випитої кави наносити таку маску, бо вона найчастіше робиться з завареної кавової гущі. Обов`язково використовуй виключно натуральну каву, не розчинну.

Кавова маска за типом шкіри

До основного інгредієнта кави додай компонент, зважаючи на твій тип шкіри:

Якщо в тебе суха, чутлива шкіра,тоді додай у кавову гущу столову ложку оливкової олії або жирної сметани.

При жирній шкірі використовуй ложку нежирного кефіру або натурального йогурту.

При нормальній або комбінованій шкірі підійде жирний сир, розмішаний у кавовій гущі до однорідної маси.

Отриману суміш нанеси на попередньо очищену шкіру обличчя й залиши на 3-5 хвилин. Легкі масажні рухи при нанесенні маски покращать циркуляцію крові.

Змивай кавову маску прохолодною водою.

Кавова маска-скраб

Кавову маску-скраб для будь-якого типу шкіри можна приготувати за допомогою вівсяних пластівців. У кавову гущу додай ложку йогурту або сметани залежно від типу шкіри і кілька ложок вівсяних пластівців. Ретельно перемішай і масажуй сумішшю обличчя протягом 2-3 хвилин. Можеш залишити маску з кави на шкірі на 10 хвилин, після чого змий її прохолодною водою. Така маска дбайливо очищає й зволожує шкіру.

Маска з кави для проблемної шкіри

Для цієї маски столову ложку білої або блакитної глини перемішай із чайною ложкою кави дрібного помолу. У кавомолці подрібни на порошок кілька апельсинових кірок. Додай чайну ложку отриманого апельсинового порошку. Розбав суміш невеликою кількістю кип`яченої води до одержання густої однорідної маси. Щіпку соди на кінчику ложки погаси яблучним оцтом і розмішай в отриманій суміші. Маску нанеси на обличчя на 5-8 хвилин.

Освіжаюча маска з кави

У кавову гущу додай кілька ложок розтертого на порошок волоського горіха. Нанеси круговими рухами, злегка попліскуючи по обличчі. Змий через 8-12 хвилин.

Ця маска моментально освіжить колір обличчя та сховає сліди втоми. Роби цю маску перед важливим заходом або побаченням.

Маска-ліфтинг з кави та банана

Із мімічними зморшками добре бореться кавово-бананова маска. Для цього розімни м`якоть одного невеликого банана, додай чайну ложку вершків і, звісно ж, кілька ложок кавової гущі. Тримай маску на обличчі 15-20 хвилин. Банан у складі кавової маски покращує колір обличчя та дозволяє скоротити кількість мімічних зморшок.

Кубики кавового льоду

Щоденний ритуал протирання обличчя таким льодом суттєво знизить появу мімічних зморшок.

Готується все дуже просто. Звари міцну каву, остуди, розлий її по формочках для льоду та заморозь.

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