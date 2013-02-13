У Європі - скандал з кониною

Міністри сільського господарства країн Європейського Союзу зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити скандал з кониною, до якого, як повідомляється, причетні вже 16 країн.

Кризу викликало викриття того факту, що у низці країн Європи під виглядом яловичини продається коняче м’ясо.

У вівторок поліція провела обшук на скотобійні та м’ясопереробному підприємстві у Великій Британії, аби перевірити підозри у неправильному маркуванні їхньої продукції.

Урядовий секретар Великої Британії з питань навколишнього середовища Оуен Патерсон сказав, що якщо британські фірми вводять в оману спостерігачів, то це неприйнятно.

Цей скандал поставив руба питання про складність ланцюжків харчової промисловості, які охоплюють весь Європейський Союз, а також примусив низку мереж супермаркетів зняти з полиць продукцію, виготовлену з замороженої яловичини.

Розслідування дозволяє припустити, що заміна м’яса була не випадковою, натомість може йтися про злочинну змову.

Тим часом Румунія спростувала звинувачення у тому, що саме вона неправильно маркувала конину. Офіційний Бухарест заявив, що коняче м’ясо не експортується з країни у вигляді фаршу та маркується саме як конина.

Міністри сільського господарства Великої Британії, Франції, Ірландії, Люксембургу, Польщі, Румунії та Швеції, як очікується, проведуть переговори у Брюсселі.

Їхня зустріч дасть можливість обмінятися думками про те, що саме могло стати джерелом проблеми та як завадити виникненню схожих проблем у майбутньому, передає кореспондент ВВС Крістіан Фрейзер.

Він додає, що зараз обговорюються норми, які б посилювали обмеження щодо маркування перероблених продуктів харчування.

"Ми розмірковуємо над тим, чи таке маркування є можливим… але остаточних рішень ще не ухвалено", – заявив речник пана Борга у вівторок.

Зростає занепокоєння щодо того, що разом з кониною до організму людини може потрапити препарат, який застосовується для лікування тварин, однак є шкідливим для людини.

Однак представники офіційного Брюсселю твердять, що здоров’ю громадян нічого не загрожує, а проблема полягає виключно у неправильному маркуванні м’яса.

Вони заявляють, що рішення щодо заходів у цій ситуації повинні ухвалювати національні регулятори.