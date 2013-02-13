Як позбутися пробки у вусі

22-річний Микола Гирич з Івано-Франківська два тижні не чує на одне вухо.

— Почистив вуха спеціальною ватною паличкою. Праве стало погано чути. Раніше було таке пару разів, але за тиждень проходило. Вухо не болить, але в ньому трохи дзвенить.

— Краще ці палички викинути. З ними маса проблем, — говорить столичний отоларинголог Віктор Писаренко, 49 років. — Вухо має форму викривленого пісочного годинника. Паличкою ми проштовхуємо сірку всередину. Звідти її неможливо витягти. Пробка виникає з сірки, сала і поту. Вони виділяються у зовнішній частині вуха. Коли людина рухає щелепами, пробка жмакається, як сніжка, підсихає і легенько випадає сама. Якщо вона всередині — то це вже ми заштовхнули.

Що менше лізти у вухо, то менше інфекцій і запалень, додає фахівець.

— Діти копіюють батьків і пхають палички у вушка. Але не розуміють, на яку глибину заходити. Розривають і проколюють барабанні перетинки. Через це втрачають слух, мають запалення. Потім вуха гояться з рубцями. Починають недочувати. Можна травмувати слуховий прохід, де він із хряща переходить у кістку. Це дуже боляче і довго гоїться. Таке буває часто.

Радить звернутися до лікаря, щоб витягнув пробку або відсмоктав її вакуумним приладом.

— Промивати небажано. За пробкою може бути дірка у барабанній перетинці. Якщо туди потрапить вода, виникає запалення, отит. У волозі розмножуються грибки. Від них запалюється шкіра слухового проходу. Чухається, виникають болючі виразки. З вуха може текти світла рідина. Це треба лікувати антибіотиками.

Якщо впевнені, що барабанна перетинка ціла, радить набрати у піпетку перекису водню. Одразу, доки не розклався, додати на кінчику ножа трохи соди і закапати. За два-три дні розчин роз`їдає пробку і вона виходить. Якщо повністю не вийшла, слід повторити процедуру.

— Раніше бабусі підчіплювали пробку шпилькою і акуратно виймали. Це найприродніший метод. Також раджу спрей ваксол. Легко розчиняє відкладення, і вони виходять під час прийняття ванни. Бувають пробки тверді, як камінь. Доки не гіршає слух, люди їх не помічають.

gazeta.ua