Найкращий подарунок на день святого Валентина

Найкращим подарунком для жінки на день святого Валентина є обійми.

Про це свідчать дані нового опитування, проведеного напередодні свята Британським Фондом серця.

Так, дев`ять із десяти жінок вважають вдумливі, романтичні обійми коштовніші за дорогий діамантовий подарунок, пише The Daily Mail.

У той час, як більшість чоловіків шукають коштовності та спідню білизну, їх жінки мріють про обійми чи рукописні вірші.

Дослідження показало, що чверть опитаних представниць прекрасної статі, воліли б, щоб їх партнер самотужки написав їм романтичну поему, а 8% мріє про пристрасні обійми.

Утім, не всіх жінок задовольнять ніжні доторки. Так, чверть опитаних заявила, що у якості подарунку бажають отримати розкішну поїздку за кордон.

За словами представника фонду Майка Тейлора, це опитування показує, що не обов`язково витрачати великі суми грошей, аби привернути увагу своєї подруги.

Що ж стосується чоловіків, то за даними дослідження, один із 10-ти чоловіків вважає, що приготування обіду - це шлях до серця коханої. В той самий час, така ж кількість чоловіків впевнена, що найкращим подарунком будуть дорогі прикраси чи шоппінг.

9% чоловіків вважають, що найкращим подарунком у цей день стане спідня білизна. Між тим, із цим погоджується лише 1% прекрасної статі.

Цікаво, що 5% думають, що найкращим подарунком для коханої буде прибирання вдома, а ще 2% думають, що не дивитися увесь вікенд спортивні передачі і є найбажанішим сюрпризом для їх подруги.

life.pravda.com.ua