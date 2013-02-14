Холодні ноги і руки у жінок – це норма, а не захворювання. Професор фізіології з університету Портсмута Майкл Тіптон розповів, чому у жіночого організму є така особливість.

Професор пояснив, що економлячи на обігріві кінцівок, організм жінки підвищує свою виживаність і направляє ресурси на обігрів внутрішніх органів. Дослідження показали, що при пониженні температури в приміщенні у жінок звуження судин відбувається швидше, ніж у чоловіків. Стан периферичних кровоносних судин регулює жіночий гормон естроген.

От чому температура жіночого тіла міняється протягом менструального циклу, а організм жінки має більше жиру, ніж чоловічий. Жирові клітини допомагають зігрівати внутрішні органи жінки.

likar.info