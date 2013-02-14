Спільний фітнес зміцнює кохання

Тренування в компанії з коханою людиною сприяє поліпшенню стосунків, з`ясували американські психотерапевти, пишуть зарубіжні ЗМІ..

Під час нового дослідження вони вивчили вплив спільних занять фітнесом на стосункии пар, і дійшли висновку, що така діяльність:

- Розвиває почуття синхронності і дух співпраці у партнерів;

- Заряджає гормонами задоволення, що підживлює стосунки пари;

- Допомагає підтримувати себе у формі більш ефективно, ніж заняття спортом поодинці. Це відбувається завдяки соціальної підтримки.

- Учасники дослідження розповіли, що після регулярного виконання спільних фізичних вправ їх інтимні стосунки покращилися.