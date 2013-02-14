Спільний фітнес зміцнює кохання
10:56, 14 лютого 2013Зарубіжні новини
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З`ясували американські психотерапевти
Тренування в компанії з коханою людиною сприяє поліпшенню стосунків, з`ясували американські психотерапевти, пишуть зарубіжні ЗМІ..
Під час нового дослідження вони вивчили вплив спільних занять фітнесом на стосункии пар, і дійшли висновку, що така діяльність:
- Розвиває почуття синхронності і дух співпраці у партнерів;
- Заряджає гормонами задоволення, що підживлює стосунки пари;
- Допомагає підтримувати себе у формі більш ефективно, ніж заняття спортом поодинці. Це відбувається завдяки соціальної підтримки.
- Учасники дослідження розповіли, що після регулярного виконання спільних фізичних вправ їх інтимні стосунки покращилися.
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