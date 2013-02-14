Чому лютий - найдепресивніший місяць?

На лютий припадає найважчий депресивний період року. В цей час через зимній короткий світловий день максимально загострюється порушення функцій епіфіза - органу, який регулює добовий ритм людини. У лютому це найбільш відчутно, бо минають свята під час яких організм ще більше збивається з робочого ритму.

Як побороти втому, роздратованість й ввійти в робочий ритм радить лікар-невролог першої категорії Ірина Даценко.

"Млявість, порушення сну і режиму харчування, легкі роздратування, невдоволення, пригніченість - це симптоми "зимового блюзу". Це стан, а якщо він триває три і більше сезони поспіль, то діагностують депресію. Легше вийти із блюзу ніж вилікувати депресію".

Найкраще лікування депресії, на думку Ірини Даценко, це профілактика. Радить широко відкривати вікна, щоб в кімнаті було як найбільше світла. Якнайдовше в світлу пору бути на вулиці. Хоча б 4-5 разів на тиждень по 20-40 хвилин робити фізичні вправи.

"Вправи сприяють виділенню гормонів щастя – ендорфінів. Їсти морську рибу, рослинні олії, горіхи. Ці продукти багаті на жирні кислоти класу Омега-3, які сприяють нормалізації роботи мозку, підвищують розумові здібності, покращують пам`ять".

Подолати зимовий блюз також допомагає спілкування з цікавими й приємними людьми й будь-яке рукоділля чи хобі. Ні в якому разі не можна лише самолікуватись медикаментами.

"Не можна приймати ліки, які приймали ваші знайомі і родичі "від депресії". В кращому випадку такі ліки не допоможуть, а в гіршому – можуть нашкодити. Від отруєнь до психічних розладів".

gazeta.ua