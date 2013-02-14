Чи корисні заморожені фрукти

Якщо ваші улюблені фрукти або ягоди можна дістати лише в певну пору року, або ж ціни на них дуже високі, можете спокійно замінити їх на заморожені. На думку експертів, заморожені фрукти і овочі все ж таки корисні для здоров`я.

Заморожені фрукти і овочі містять ті ж поживні речовини, і так само корисні для здоров`я, як і свіжі. Зазвичай їх заморожують, коли вони знаходяться в самому соку, тоді як, купуючи свіжі продукти, ми не застраховані від того, що вони не були зібрані за багато тижнів до надходження в продаж. Чим довше зберігаються свіжі фрукти і овочі, тим менш корисними вони стають.

Заморожені дари природи не тільки не втрачають своїх властивостей, але і не пропадають. Окрім цього, заморожені фрукти і овочі не треба мити і різати, і тому їх можна використовувати для швидкого приготування омлетів, супів, коктейлів, йогуртів і інших страв.

Купуючи заморожені фрукти, переконайтеся в тому, що в них не додали сироп або цукор, а також не купуйте заморожені овочі з соусом. Єдине, що повинне міститися в упаковці – це фрукти і овочі.

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