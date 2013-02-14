Томатний сік відновлює м'язи після тренувань

Після занять у спортзалі потрібно пити томатний сік, заявили грецькі учені. Вони з`ясували, що цей напій відмінно допомагає м`язам відновитися після тренувань. Результати дослідження опубліковані в журналі «Харчова і хімічна токсикологія».

В ході 2-місячного експерименту медики спостерігали за 15 спортсменами, контролюючи різні показники здоров`я до, в час і після занять спортом. 9 учасників після тренування пили томатний сік, а 6 – традиційні енергетичні напої для спортсменів. Експеримент показав, що процес відновлення м`язів і рівня глюкози протікав швидше у тих, хто пив томатний сік.

На думку експертів, такий ефект – результат дії лікопину, речовини, що надає томатам червоний колір.

likar.info