Яєчня з 3-х яєць - кращий сніданок для чоловіка

Згідно з даними, опублікованими у виданні Nutrition Research, кращим сніданком для чоловіка є яєчня з трьох яєць. Ця страва допомагає швидко насититися, а в обід після такого сніданку представники сильної статі з`їдають менше. В цілому після сніданку з яєчні чоловіки споживають в день на 400 калорій менше.

Нещодавно лондонські фахівці визнали яєчню кращим сніданком для всіх, а вчені з Північної Кароліни назвали кращим сніданком для вагітних жінок яєчню з беконом. Ідеальним дієтичним сніданком для жінок є мюслі з молоком і йогурт.