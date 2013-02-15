Вітамін К зміцнює судини

Вітамін К необхідний для утворення в печінці речовин, які регулюють здатність крові згущуватися, зміцнюють судини. Він допомагає виводити з організму отрути і токсини, що поступають з недоброякісною їжею. Як і більшість вітамінів, він міститься в продуктах харчування.

Вітамін К грає важливу роль в утворенні протромбіну – речовини, що відповідає за механізм згортання крові. Також він стимулює м`язову діяльність, нормалізує рухову активність шлунково-кишкового тракту, регулює роботу нирок, сприяє нормальному обміну речовин в кістках, сполучній тканині і попереджає розвиток остеопорозу.

Вітамін К існує в різних формах. Зокрема, К1, або філохінон, є в рослинах, К2 – менохінон – синтезується в тонкому кишечнику людини і поступає в організм з продуктами тваринного походження.

Якнайкращим джерелом вітаміну К є зелені овочі. Так, в листовій капусті міститься до 500 мкг філохінону на 100 г продукту, в шпинаті – 350 мкг, в брокколі – 220 мкг, в крес-салаті – 200 мкг. Також вітаміном К багаті листя кропиви, щавель, спаржа, зелені томати, плоди шипшини, зелений чай, злаки (пшениця, жито, овес), волоські горіхи.

У значно меншій кількості вітамін присутній в продуктах тваринного походження. У цьому сегменті кращі постачальники – свиняча печінка, козине молоко, яйця (жовтки), вершкове масло, сири.

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