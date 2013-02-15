У Росії впав метеорит: 150 осіб звернулися за меддопомогою

В Уральському федеральному окрузі десятки осіб постраждали від метеоритного дощу.

Як передає власний кореспондент РФ, про це журналістам сказав начальник Національного центру управління у кризових ситуаціях МНС РФ Володимир Степанов.

«За оцінками фахівців, о 7.45 за московським часом на території Уральського федерального округу – в Курганській, Челябінській, Свердловській, Тюменській областях, а також на території Казахстану пройшов метеоритний дощ, в результаті якого були зафіксовані часткові руйнування верхній поверхів будівель», - сказав В.Степанов.

Він підкреслив, що всі сили і засоби МНС приведено у підвищений рівень готовності – це більш як 20 тис. осіб.

За його словами, за результатами обстеження на місцях виявлено, що радіаційний фон перебуває у межах норми, об`єкти енергетики, зв`язку, транспортна інфраструктура, об’єкти життєзабезпечення населення функціонують.

Він зазначив, що було зафіксовано підвищене навантаження на мобільний зв`язок, але це питання врегульовано і зв`язок відновлено.

В.Степанов повідомив, що 3 літаки МНС проводять моніторинг ситуації, і вся інформація доводитиметься до відома населення кожні 30 хвилин.

Представник МНС підкреслив, що в окремих висотних будівлях було вибито шибки.

«На даний момент підтверджується, що звернулися кілька десятків осіб з пошкодженнями від зруйнованих засклень. Ці пошкодження незначні, амбулаторна допомога надавалася на місці. На даний момент ніхто не госпіталізований», - сказав В.Степанов.

Водночас, за інформацією МВС Росії, вже понад 150 осіб звернулися за меддопомогою у Челябінській області після падіння там уламків метеорита.