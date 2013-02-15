Магнітні бурі у березні

В цілому березень порадує практично відсутністю магнітних бур і досить спокійним станом магнітного поля. Але тим не менш, людям, що страждають на метеочутливість, слід поберегтися в такі дні:

- 1 і 2 березня можна очікувати слабкі магнітні бурі, магнітосфера спокійна.

- 25 березня з 6:00 до 9:00 очікується слабка магнітна буря, стан магнітного поля буде нестійким.

- Залишок доби 25-го березня стан магнітного поля буде середнім.

- 26 березня з опівночі до 15:00 стан магнітного поля буде спкойним. З 15-ти до опівночі - середнім.

- Геомагнітна обстановка 25 і 26 березня в цілому сприятлива.

Ну а якщо ви хочете підтримати організм в "буремні" дні березня, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

- Сніданок у день магнітної бурі краще приготуйте щільний, з великою кількістю білків. Це може бути відварена риба, м`ясо або омлет. Крім того, побалуйте себе на сніданок в день магнітної бурі свіжозавареною кавою або чаєм. Тільки вони повинні бути обов`язково з цукром і з доданням молока.

- Якщо під час магнітної бурі треба підняти тиск, покладіть в чашку кави скибочку лимона. Він розчиняє кофеїн і тоді напій діє на організм жорсткіше. А якщо ви гіпертонік, то під час магнітної бурі краще в каву додати трохи (на кінчику ножа) питної соди. Вона зробить кофеїн нерозчинним і на артеріальному тиску напій не відіб`ється, але тонус підніме.

- Постарайтеся під час магнітної бурі спланувати день так, щоб звести до мінімуму роботу на комп`ютері і якомога рідше користуватися мобільним телефоном.

- Пильнуйте: якщо готуєте на кухні - обережніше з гострими і гарячими предметами, якщо рухаєтеся вулицею - будьте уважнішими до проїжджаючих машин і т.д.

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