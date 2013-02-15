Цистит - зимова хвороба

Близько 30% жінок принаймні один раз в житті хворіли на цистит. Внизу живота біль й часте болісне сечовипускання. Найчастіше через переохолодження. Хворіють як жінки так і чоловіки. Жінки, через особливості будови організму, частіше.

"Можна захворіти циститом й через перевтому, недостатню гігієну статевих органів, порушення спорожнення сечового міхура, але найчастіше через холод", - каже лікар-уролог Олег Байло.

Найчастіше хворіють при перепаді температур. Зранку плюсова, а ввечері - мороз. Особливо в перехідний зимово-весняний період й під час зимових потеплінь. Головна небезпека циститу – перехід в хронічну форму при недолікуванні.

"Не варто самому приймати антибіотики, навіть якщо раніше вони допомогли. Переймати досвід друзів чи знайомих, які перенесли цю хворобу. У кожного свої причини виникнення захворювання, різне мікробне ураження, супутні недуги".

Основний метод лікування цього захворювання – антибактеріальна терапія. Перед початком прийому ліків роблять бактеріальне дослідження сечі. Часто симптоми циститу проходять вже на 3-4-й день лікування, але якщо припинити прийом ліків раніше ніж призначив лікар - 7-10 днів, можливий рецидив або звикання мікроорганізмів до антибіотику. Згодом доведеться приймати більш сильні препарати.

При циститі важливо дотримуватись молочно-рослинної дієти без гострих приправ, консервів, м`ясних відварів, алкоголю.

gazeta.ua