Гранати приборкують голод

Гранати багаті на антиоксиданти. Тепер дієтологи з`ясували, що вони ще й борються з нападами голоду, пише The Daily Mail. Тобто регулярне споживання граната дозволяє знизити гостроту голоду і посилити відчуття ситості.

Ефект граната перевірили на групі з 29 добровольців. Експеримент Університет Королеви Маргарет проводив протягом трьох тижнів. Хтось щодня приймав плацебо, а хтось - екстракт граната, що містив шкірку, серцевину і кісточки.

Друга група в результаті з`їдала на 22% менше і отримувала більше задоволення від їжі. Почуття голоду знижувалося на 12%, бажання є - на 21%, відчуття ситості посилювався - на 16%, задоволення - на 15%. А їжа здавалася смачніше.

Через три тижні всім добровольцям запропонували випити по склянці гранатового соку перед тим, як перейти до їжі.. Від учасників потрібно фіксувати гостроту голоду і ступінь задоволення від їжі до їжі і кожні 15 хвилин протягом 2 годин після прийому їжі. До речі, гранатовий сік також знижує тиск і бореться з інсуліновою резистентністю.