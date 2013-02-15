Чим корисне шоколадне обгортання
Стимулює обмін речовин, лікує від зимової депресії
Шоколадне обгортання раз на місяць робить лучанка Аліна Говоруха. Для цього розводить теплою водою 100 гр какао.
"Можна воду замінити на підігріту оливкову олію, - говорить Аліна. - Щоб маса для обгортання була ароматною, додайте чотири краплі ванільної олійки. Шоколадне обгортання роблю з 2009 року. Подруга раз повела з собою на спа-процедури. Там вперше і спробувала такі обгортання. Розпитали у майстра, чи можна таке робити вдома. Він за 50 гривень записав нам рецепт".
Каже, шоколадне обгортання стимулює обмін речовин і покращує настрій.
"Особливо допомагає під час зимової депресії, - запевняє Аліна. - Гарний запах покращує настрій так само, як приємна музика. Шкіра після обгортання стає гладенькою. Чоловік каже, що після процедури я пахну шоколадкою. Головне наносити шоколадну масу на шкіру обережно, щоб нічого не замазати, бо какао з простирадла і рушників важко відіпрати. Не використовуйте для обгортання уже готовий шоколад. До нього кондитери додають ароматизатори і домішки, які можуть викликати алергію".
Робити шоколадне обгортання не радить людям, які мають алергію на какао, а також, якщо на шкірі є набряки, рани чи висипи.
"Тоді краще робити глиняне обгортання, - каже лучанка. - Суху косметичну глину досить розвести з теплою водою до консистенції сметани. Щоб пахла, рекомендую додавати кілька крапель апельсинової, лимонної чи м`ятної олійки. Це заспокоїть подразнену шкіру, очистить її".
Не радить у домашніх умовах робити маски для обличчя та обгортання усього тіла з гірчицею.
"Це єдиний компонент, який може дуже нашкодити, - запевняє Аліна. - Сестра перед випускним зробила маску з гірчиці і меду. Лице почервоніло за 20 хвилин. Пішла така алергія, що мусили викликати швидку. Гірчиця дуже сильно розігріває тіло й підсилює кровообіг. Лікар сказав, що маски і обгортання з гірчицею можуть нашкодити тим, у кого варикозне розширення вен. Якщо робити обгортання з гірчицею на живіт, то можуть загостритися жіночі захворювання. Ще один небезпечний компонент - мед. Він може викликати сильну алергічну реакцію".
Перед обгортанням у домашніх умовах радить підготувати тіло.
"Щоб очистити шкіру, прийміть теплу ванну. Можна зробити пілінг. У якості скрабу використовуйте морську сіль і мелену каву", - говорить Аліна.