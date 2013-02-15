Чим корисне шоколадне обгортання

Шоколадне обгортання раз на місяць робить лучанка Аліна Говоруха. Для цього розводить теплою водою 100 гр какао.

"Можна воду замінити на підігріту оливкову олію, - говорить Аліна. - Щоб маса для обгортання була ароматною, додайте чотири краплі ванільної олійки. Шоколадне обгортання роблю з 2009 року. Подруга раз повела з собою на спа-процедури. Там вперше і спробувала такі обгортання. Розпитали у майстра, чи можна таке робити вдома. Він за 50 гривень записав нам рецепт".

Каже, шоколадне обгортання стимулює обмін речовин і покращує настрій.

"Особливо допомагає під час зимової депресії, - запевняє Аліна. - Гарний запах покращує настрій так само, як приємна музика. Шкіра після обгортання стає гладенькою. Чоловік каже, що після процедури я пахну шоколадкою. Головне наносити шоколадну масу на шкіру обережно, щоб нічого не замазати, бо какао з простирадла і рушників важко відіпрати. Не використовуйте для обгортання уже готовий шоколад. До нього кондитери додають ароматизатори і домішки, які можуть викликати алергію".

Робити шоколадне обгортання не радить людям, які мають алергію на какао, а також, якщо на шкірі є набряки, рани чи висипи.

"Тоді краще робити глиняне обгортання, - каже лучанка. - Суху косметичну глину досить розвести з теплою водою до консистенції сметани. Щоб пахла, рекомендую додавати кілька крапель апельсинової, лимонної чи м`ятної олійки. Це заспокоїть подразнену шкіру, очистить її".

Не радить у домашніх умовах робити маски для обличчя та обгортання усього тіла з гірчицею.

"Це єдиний компонент, який може дуже нашкодити, - запевняє Аліна. - Сестра перед випускним зробила маску з гірчиці і меду. Лице почервоніло за 20 хвилин. Пішла така алергія, що мусили викликати швидку. Гірчиця дуже сильно розігріває тіло й підсилює кровообіг. Лікар сказав, що маски і обгортання з гірчицею можуть нашкодити тим, у кого варикозне розширення вен. Якщо робити обгортання з гірчицею на живіт, то можуть загостритися жіночі захворювання. Ще один небезпечний компонент - мед. Він може викликати сильну алергічну реакцію".

Перед обгортанням у домашніх умовах радить підготувати тіло.

"Щоб очистити шкіру, прийміть теплу ванну. Можна зробити пілінг. У якості скрабу використовуйте морську сіль і мелену каву", - говорить Аліна.

gazeta.ua