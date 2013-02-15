Як понизити та підвищити тиск

Проблеми з тиском можна розділити на 2 категорії: гіпертоніея (підвищений тиск) і гіпотонія (низький тиск). Причини виникнення проблем з тиском досі невідомі. Найчастіше це постійний стрес і нездоровий спосіб життя життя.

Підвищений тиск (приблизно від 160/95) наражає на небезпеку життєво важливі органи - мозок, серце, нирки - тому в кожному випадку його потрібно лікувати у лікаря.

Однак крім традиційних методів лікування коливань тиску, його можна досить швидко стабілізувати і народними методами (автор - цілитель і фахівець в народній медицині доктор Попов).

Як збити тиск

- Вичавіть з журавлини сік, щоб вийшло 0,5 склянки, додайте 0,5 склянки квіткового меду, перемішайте. Приймайте по чайній ложці тричі на день протягом 2 тижнів.

- На дно склянки покладіть столову ложку кукурудзяного борошна, залийте доверху гарячою водою і залиште на ніч. Вранці натщесерце випийте тільки воду (гущу не розмішуйте).

- Сік цибулі змішати 1:1 з медом. Приймати по 1 столовій ложці тричі на день за годину до їжі. Курс лікування - 2 місяці.

- 20 г очищеного часнику заварити склянкою окропу, в закритому скляному посуді настояти 6-8 годин. Віджати, осад профільтрувати, закрити в скляному посуді пробкою.

- У склянку покласти 20 г запашного часнику, змішати його з 100 г цукрового піску, долити до повного склянки крутим окропом і добре розмішати до розчинення цукру, настояти 4-6 годин в темному теплому місці. Зберігати в темному місці в закритому посуді. Приймати перед їжею по 1 столовій ложці тричі на день.

Як підвищити тиск

- 1 столову ложку квіткових кошиків пижми звичайної настоювати 4 години в 2 склянках охолодженої кип`яченої води в закритій посудині. Приймати по 1/2 склянки двічі-тричі на день за 20 хвилин до їжі.

- Заварити настоянку коренів елеутерококу.

- Заварити настоянку насіння і плодів лимонника китайського.

- Вживати побільше виноградного і гранатового соку.

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