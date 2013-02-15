Чи повториться метеоритний дощ на Уралі?
По меддопомогу звернулися 725 осіб
Повторення метеоритного дощу на Уралі «практично неможливе».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник начальник лабораторії РАН Дмитро Бадюков під час засідання оперативного штабу у Москві.
«Повторної загрози такої немає. Метеорити падають, хоч і регулярно, проте досить рідко», - сказав Д.Бадюков.
За його словами, метеорит, який впав у Челябінській області, мав масу від 10 до 100 тонн.
Він відзначив, що уражаючим чинником була в першу чергу ударна хвиля, яка виникла через метеорит.
«Забруднення атмосфери бояться не потрібно, і підвищення радіаційного фону теж бояться не потрібно. Повторення такого випадку практично неможливе», - сказав він.
У цілому по Росії, за його словами, повторення такого явища малоймовірне.
За даними МНС, на даний момент по медичну допомогу звернулося 571 особа, з них 34 дорослих і 12 дітей госпіталізовано. 2 особи у тяжкому стані перебувають у реанімації.
За даними держадміністрації Челябінська, до лікарень міста по медичну допомогу звернулися 725 осіб, з них 159 дітей.