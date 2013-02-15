У Росії від падіння уламків метеорита постраждало 985 осіб

За останніми даними, число постраждалих від падіння уламків метеорита у Челябінській області досягло тисячі осіб, повідомила РІА «Новости» представник прес-центру МВС Росії.

"Згідно з останніми даними, постраждали близько тисячі осіб, зокрема більш як 200 дітей", - сказала співбесідниця агентства.

Вона додала, що у даний час озеро Чебаркуль, куди, за попередніми даними, впав метеорит, узято під охорону співробітниками поліції.

За інформацією ГУМВС по області, до медичних установ області звернулися 985 постраждалих жителів, зокрема, 204 дитини.

До лікарень потрапили 44 особи, серед яких 12 дітей. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

"Руйнування від вибухової хвилі зафіксовано у 10 районах регіону: в обласному центрі, Єманжелінську, Єткулі, Копійську, Коркіно, Чебаркулі, Южноуральську, Златоусті, Троїцьку, Увельському і Красноармійському районах, а також у селищі Роза", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, на Уралі пройшов метеоритний дощ. НП зачепила жителів Тюменської, Курганської, Свердловської областей Росії, а також північних територій Казахстану, проте основні пошкодження зафіксовані у Челябінській області - в багатьох будівлях вибито шибки.