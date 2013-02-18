Як подолати стрес

Стрес часто гальмує нас і не дає рухатися вперед. Хвилювання, страхи, невпевненість - все це заважає бути на 100% успішною і ефективною. Але ж причина цього - в нас самих. "Не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї" - говорить народна мудрість.

Сьогодні ми пропонуємо прості вправи, "по роботі над собою коханою", виконавши які ти по-новому будеш вопспрінімать стресові сітуааціі і легко виходити з них.

1. В першу чергу потрібно зрозуміти, що саме вас страшить. Проаналізувавши причину стресу, ви опинитеся на півдорозі до позбавлення його, оскільки зможете програти в голові не тільки різні лякаючі ситуації, але і способи уникнути або витончено вийти з них.

2. Іноді перемогти стрес можна, лише зробивши рішучий крок йому на зустріч. Зрозуміло, перебороти себе непросто, але спробуйте зважити всі "за" і "проти" - чи варто плекати свої страхи, або життя за їх межами теж обіцяє вам щось приємне? Адже в подоланні стресу, як і в будь-якій іншій справі, найскладніше - почати.

3. Постарайтеся виглядати як упевнена в собі людина. Розправте плечі, підніміть голову.

4. Приберіть зі свого лексикону вирази "не знаю", "можливо", "спробую". Натомість використовуйте фрази "звичайно", "я абсолютно впевнена", "я можу".

5. Розслабивши всі м`язи, просто скажіть собі: "Досконалість неможлива, але в кожному виді досягнень є своя вершина. Я буду прагнути до неї і задовольнятися цим. Крахи і падіння не можуть збити мене зі шляху. Всі мої падіння будуть такими м`якими, як вдале приземлення професійного парашутиста. Неприємності, які линуть до мене, як бумеранг повернуться назад. Я буду переносити їх, мов дотик легкого весняного вітерця до моєї щоки".

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