Учені виявили фрагменти метеорита, що впав на Уралі

Учені Уральського федерального університету виявили в районі озера Чебаркуль (Челябінська область РФ) фрагменти метеорита, що впав вранці 15 лютого.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі університету.

«В неділю члени метеоритної експедиції університету доставили до Єкатеринбурга уламки знайденої речовини. Вночі учені налагодили відеотрансляцію з лабораторії», - йдеться в повідомленні.

За словами керівника експедиції, члена комітету РАН з метеоритів Віктора Гроховського, цей метеорит належить до класу звичайних хондритів. Це кам`яний фрагмент з вмістом заліза близько 10%. Найімовірніше, йому буде присвоєно назву «Метеорит Чебаркуль», сказав учений.

За інформацією прес-служби губернатора Челябінської області, загальна кількість потерпілих у регіоні становить 1240 осіб, зокрема 299 дітей. Загалом за весь період було госпіталізовано 52 людини, багато кого з них вже виписано додому.

За попередніми підрахунками, збиток від НС тільки по обласних, муніципальних установах і житлових об`єктах (без комерційних підприємств і організацій, а також установ федерального підпорядкування) становить близько 1 млрд рублів.

За даними МНС Росії, в регіоні після падіння метеорита засклено більш як 3500 будівель. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено більш як 24 тисяч людей. Всі першочергові аварійно-відновлювальні роботи виконано в повному обсязі.