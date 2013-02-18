У Росії всіх дітей з 10 років перевірятимуть на куріння

Тестування на куріння стане обов`язковим для російських школярів.

Відповідно до нового порядку диспансеризації, затвердженого Мінохоронздоров`я Росії, таку перевірку проходитимуть всі діти починаючи з 10 років, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Мінохоронздоров`я РФ сподівається виявляти юних курців на ранній стадії. В рамках диспансеризації школярі в обов`язковому порядку здаватимуть аналіз повітря, що видихається, на виявлення окислу вуглецю, а їх кров перевірять на предмет наявності в ній карбоксигемоглобіну, пише газета «Вести».

Проте експерти в галузі медицини, яких видання опитало з приводу ефективності запропонованих заходів, налаштовані скептично. З медико-хімічної точки зору питання викликає трактування отриманих за допомогою цього тесту результатів: визначити за ними, сама дитина курила чи просто перебувала в прокуреному приміщенні, неможливо. Школяр. Який справді курить, перед перевіркою легко втримається кілька годин – цього часу цілком вистачить для того, щоб сліди тютюну вивітрилися з організму.

При цьому і медики, і педагоги звертають увагу на безглуздість додаткових витрат на таке обстеження: вчителі в школах, як правило, і так знають, хто в класі вже почав курити.

На проведення профілактичних оглядів у системі обов`язкової медичної освіти передбачено кошти на рівні 35 мільярдів рублів.