Чим корисний L-аргінін

L-аргінін захищає тканини судин і серця від смерті внаслідок браку кисню (просто знижується приплив крові, що призводить до зменшення насичення тканин киснем). Також оксид розширює судини, розслабляючи їх. Оксид азоту виробляється в ході синтезу амінокислот - L-аргініну і цитрулін.

L-аргінін можна знайти в тунці, креветках, гребінцях, анчоусах, кедрових горіхах, мигдалі, фісташках, вівсі та зародках пшениці. А цитрулін міститься в огірках, дині, кавуні. Медичний центр Лангон провів дослідження, використавши хробаків. У них оксид азоту, активуючи 65 різних генів, збільшував тривалість життя на 15%, захищаючи їх від зовнішнього стресу.

У людини в міру старіння рівень оксиду знижується. Якщо його штучно підвищити, споживаючі певні продукти, можна підвищити імунну відповідь, захист від стресу і продовжити життя.