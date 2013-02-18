У щочетвертого британця - ожиріння

Академія Королівських медичних коледжів закликає владу терміново вжити заходів для боротьби з ожирінням у країні.

Організація, до якої входить кожний лікар Британії, вимагає ввести 20-відсотковий податок на газовану воду, яку лікарі називають нічим іншим, як солодкою водою, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Телевізійні канали пропонується штрафувати за показ до 21.00 роликів, які рекламують фаст-фуд.

У Британії один з найбільших показників з ожиріння в Європі. Згідно з медичною статистикою, кожний четвертий дорослий житель країни має зайву вагу.