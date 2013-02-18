Понад 1200 осіб потребують меддопомоги після вибуху метеорита

Понад 1200 осіб звернулися по медичну допомогу в Челябінській області після вибуху метеорита.

Більшість потерпілих порізалися склом від вікон, що розбилися, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на МВС Росії.

Влада регіону вже оцінила збиток від падіння метеорита в 1 млрд рублів (понад 33 млн доларів)

Падіння уламків космічного тіла супроводжувалося вибухами, через які у безлічі будівель розбилися шибки.

Було евакуйовано студентів Південно-Уральського університету і робітників з кількох заводів, зупинено заняття в школах Челябінська.

За словами очевидців, протягом 20-30 хвилин обстановка в місті "нагадувала зону військових дій". Відео, розміщене в Інтернеті, показує переляканих дітей, які кричать в усипаних битим склом коридорах однієї з шкіл.

Після повідомлень про спалахи і "вогненні кулі" у низці міст на Уралі і в Західному Сибіру в МНС Росії уточнили, що жителі спостерігали не метеоритний дощ, а вибух одного великого метеорного тіла.

"За попередньою оцінкою, над територією Уральського федерального округу зруйнувався метеорита, який частково згорів у нижніх шарах атмосфери", - зазначається у повідомленні МНС РФ.

Керівник обласного Мінохоронздоров`я Марина Москвичова заявила, що на 23.00 за місцевим часом (21.00 за московським часом) п`ятниці число потерпілих - 1142, з них 258 дітей, госпіталізовано 48 осіб.