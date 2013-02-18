Як зняти біль після перелому

"Місяць тому зламав руку, коли впав під час ожеледиці. У травмункті наклали гіпс. Рука щодня сильно боліла. Поскаржився лікарю, а той порадив терпіти і не пити знеболювального. Казав, будь-яке знеболювальне в таблетках сильно навантажує печінку. Терпіти болі я не міг. Знайомий порадив піти до лікарки, яка виписує лише народні засоби. Спочатку не вірив, що допоможе, поки сам на практиці не переконався - деякі нетрадиційні ліки справді діють", - розповідає киянин Андрій Заболотний, 30 років.

Фітотерапевт порадила Андрієві пити відвар із ромашки.

"Розповідала, що це найсильніше знеболювальне з усіх народних засобів. Також ромашка заспокоює, на хворому місці знімає запалення. Корисна для підвищення імунітету. За порадою лікаря, столову ложку сушених квіток і листя ромашки я заливав склянкою води, що тількино закипіла. Настоював 15 хвилин, проціджував. "Розтягував" склянку відвару на день. Першу половину випивав зранку, а другу — ввечері. Або тоді, коли вже боліло нестерпно.

Через годину-дві після прийому засобу болі в руці минали. Проходив також головний біль, з`являвся прилив сил, каже Андрій.

"Як зростеться кістка, ходитиму в спортзал. До того як стався перелом, я займався на тренажерах двічі на тиждень. Після тренувань часто боліли м`язи по всьому тілу. Лікар порадила знімати такий біль, зробивши ванну з порошком імбиру."

Три чайні ложки порошку імбиру радить залити склянкою окропу. Посудину ставлять у тепло на 15 хвилин. За цей час напускають у ванну теплої води, тоді вливають у неї відвар.

"У ванній треба сидіти 10-15 хвилин. Тепла вода з імбиром розслабляє м`язи і знімає біль та запалення. Лікар казала, порошок імбиру діє краще як знеболювальне, ніж свіжий корінь."

Лікар розказала Андрієві, що зняти зубний біль без пігулок допоможе відвар шавлії. 20 грамів сухого листя і суцвіття цієї рослини заливають склянкою окропу. Полощуть теплим відваром рот, намагаються довше тримати біля хворого зуба. За півгодини треба полоскати рот таким відваром три рази, доки біль мине.

gazeta.ua