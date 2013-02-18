У Німеччині зафіксований вірус пташиного грипу

Вірус пташиного грипу зафіксовано на фермі з розведення качок у районі Меркиш-Одерланд у федеральній землі Бранденбург, повідомляє регіональне Міністерство охорони навколишнього середовища, здоров`я і захисту прав споживача.

У свою чергу, німецькі ЗМІ з посиланням на висновки Інституту імені Фрідріха Леффлера, який у Німеччині є єдиним офіційним уповноваженим центром з проведення аналізів на наявність у птахів грипу H5N1, передають, що виявлений на підприємстві грип є низькопатогенним і не є небезпечним для людини, відзначає РІА «Новости».

Проте, як повідомляє сайт міністерства, щоб запобігти розповсюдженню інфекції, на підприємстві введено карантин. Все поголів`я качок - близько 14 тисяч птахів - буде забито.

У Бранденбурзі створено кризовий центр, який координуватиме проведення протиепідемічних заходів на земельному рівні.

Про події поінформовані інші землі, а також федеральна влада, відзначає регіональне міністерство.

Випадки виявлення пташиного грипу, зокрема небезпечного для людини високопатогенного вірусу H5N1, неодноразово фіксувалися у Німеччині кілька років тому. У землі Бранденбург захворювання птахів цим вірусом востаннє фіксувалося у 2007 році.

Спалахи пташиного грипу H5N1 викликають серйозні побоювання серед вірусологів і медиків, які заявляють про загрозу пандемії грипу, яка може бути схожою за масштабами з пандемією грипу-"іспанки" у 1918 року, що забрала мільйони життів. Проте поки цей вірус не "навчився" розповсюджуватися традиційним для грипу повітряно-крапельним шляхом і передаватися від людини до людини, загрози пандемії немає. Цим видом грипу можуть заразитися лише люди, які тісно контактують з птахами.