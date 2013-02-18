10 правил здорового сну

Від того, як ми спимо і в якому настрої прокидаємося багато в чому залежить весь наш майбутній день. Крім того, здоровий сон - це запорука гарного самопочуття і привабливого зовнішнього вигляду.

І що б нам не говорили про користь "дрімання" протягом дня, саме повноцінний нічний сон завжди буде причиною посміхнутися своєму відображенню в дзеркалі і весь наступний день демонструвати чудеса спокою і працездатності!

А для цього необхідно дотримуватися 10 основних правил здорового сну.

1. Прагніть до якості сну, а не до того, щоб довше поспати.

Кожній людині необхідна різна кількість сну. Деякі сплять по 5 годин і їм цього достатньо, а деякі відчувають себе відпочилими лише після 10 годин здорового повноцінного сну. Тому не прагніть поспати довше, якщо ваш організм цього не вимагає. У середньому дорослій людині для сну досить 7-9 годин в день.

2. Намагайтеся лягати спати в один і той самий час.

У будні дні це зробити легше, оскільки на роботу більшість з нас встає теж приблизно в один і той самий час. Постарайтеся лягати протягом усього тижня в один і той самий час, навіть у вихідні дні, через пару тижнів організм звикне.

3. Перед тим, як лягти спати якісно провітріть кімнату.

Свіже повітря розслабляюче впливає на організм і робить процес відходу до сну легким і приємним. Також необхідно подбати і про температуру повітря - в кімнаті повинно бути прохолодно (оптимальна температура для сну повинна складати +20-22 градуси).

4. Подбайте про ліжко.

Необхідно підібрати матрац, який забезпечить підтримку хребта протягом всього часу сну. До вибору подушки також поставтеся відповідально. Якщо ви спите на подушці, яка вам не підходить, то під час сну шийні хребці знаходяться в неприродному для них положенні, м`язи верхньої частини спини і шиї знаходяться в напрузі, кровопостачання мозку стає уповільненим і неповноцінним, звідси і виникають проблеми з головними болями і з хронічною втомою.

5. Підберіть комфортну піжаму.

Одяг не повинен облягати, не повинен заважати рухам. Оптимальний варіант - якщо одяг зроблено з натуральної тканини - бавовни або льону. Періть його не рідше, ніж двічі на тиждень. Взимку можна одягати шкарпетки, але стежте, щоб вони не сковували рухів.

6. Не їжте на ніч і не пийте алкоголь.

З приводу правильного харчування перед сном існує безліч думок, але майже всі сходяться на тому, що за 2-3 години до відходу до сну краще взагалі нічого не їсти і не пити. Що стосується алкоголю - він змушує ваш організм працювати на повну котушку. Заснете ви швидко, але ось чи прокинетесь в гарному настрої - велике питання.

7. Спіть на боці.

І найкраще - в позі "зародка". Таке положення корисно і для спини, і для здорового сну, а також зменшує на третину ймовірність виникнення хропіння.

8. Займайтеся перед сном сексом.

Це допоможе зняти напругу, розслабитися і заснути міцним сном. Є тільки одна обов`язкова умова - задоволення, інакше можна навпаки засмутитися, перенервувати і взагалі не заснути.

9. Регулярно займайтеся спортом.

Не обов`язково піддавати своє тіло важким фізичним навантаженням. Якщо хочете почуватися бадьоро, робіть хоча б гімнастику. Якщо ви робите її безпосередньо перед сном, не перенапружуйтеся, просто потягніть м`язи.

10. Налаштуйтеся на правильну "хвилю".

Концентруючись на своїх думках, ви все довше "відкладаєте" момент засипання, а під час сну продовжуєте підсвідомо роздумувати. Ця дія не дозволяє організму розслабитись і перейти у фазу глибокого сну. Краще постарайтеся розслабитися і помріяти про щось дуже приємне.

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