Чому кесареве небажане

Кесаревий розтин у поєднанні з недостатнім грудним вигодовуванням негативно впливають на становлення нормальної мікрофлори кишечника у новонароджених. Про це говорять результати нового дослідження, проведеного ученими з Канади.

Зміна кишкової мікрофлори, у свою чергу, підвищує ризик різних захворювань надалі. В ході дослідження учені з Альбертського університету проаналізували бактерійний склад кишечника здорових дітей, частина яких з`явилася на світ в результаті кесаревого розтину.

Мікрофлора кишечника бере участь у формуванні імунної системи, пояснили автори.

likar.info