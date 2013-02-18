Чому кесареве небажане
13:15, 18 лютого 2013Зарубіжні новини
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Зміна кишкової мікрофлори немовляти
Кесаревий розтин у поєднанні з недостатнім грудним вигодовуванням негативно впливають на становлення нормальної мікрофлори кишечника у новонароджених. Про це говорять результати нового дослідження, проведеного ученими з Канади.
Зміна кишкової мікрофлори, у свою чергу, підвищує ризик різних захворювань надалі. В ході дослідження учені з Альбертського університету проаналізували бактерійний склад кишечника здорових дітей, частина яких з`явилася на світ в результаті кесаревого розтину.
Мікрофлора кишечника бере участь у формуванні імунної системи, пояснили автори.
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