Кого "любить" холодова алергія

Серед дітей до груп ризику належать малюки, схильні до алергійних реакцій, з вогнищами хронічної інфекції (карієс, хронічний тонзиліт, глистяні інвазії тощо). Найнесприятливішою формою холодової кропивниці є сімейна. Перебіг її тяжкий і часом навіть загрожує життю дитини. Серед дорослих на холодову алергію частіше страждають особи із системними захворюваннями (кріофібриногенемія, кріоглобулінемія), гемолітичною анемією, вторинними формами сифілісу. Щоб холод не спричиняв дискомфорту: 3 перед тим, як вийти на вулицю (за низької температури повітря), необхідно нанести на відкриті ділянки тіла шар дитячого крему або перекип`яченої олії; 3 використовувати білизну та одяг, виготовлені лише з природних волокон, асортимент яких відповідає порі року; 3 деякі батьки надто захоплюються загартовуванням дитини - не треба робити з неї моржа. Щоб запобігти тяжким реакціям, не рекомендується купати дітей у холодну пору року в річці, озері, морі; 3 тривале перебування на вулиці в холодну погоду не бажане.

Щоб запобігти рецидивам холодової алергії, необхідно в літню пору розпочати загартовування шкіри. Добре зарекомендували себе обтирання та обливання водою з поступовим зниженням її температури. Спочатку візьміть воду температури 25-20°С, а надалі через 3-5 днів поступово знижуйте температуру води, доводячи її до 15-10°С. Якщо ви ретельно дотримуватиметеся поступовості щодо зниження температури води та регулярності загартувальних процедур, у дитини не буде жодних неприємних відчуттів.

Таке загартовування є лише першим етапом, до якого надалі слід приєднати контрастні обливання теплою і холодною водою.