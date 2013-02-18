Як не заразитися на герпес

Суворо дотримуйте правил особистої гігієни. Лабіальний герпес - інфекційне захворювання! Ретельно мийте руки з милом до і після контакту з герпесом, після нанесення антивірусного крему.

Не торкайтеся руками очей! Це особливо стосується жінок, оскільки вони роблять макіяж.

Не використовуйте слину для зволоження контактних лінз.

Не торкайтеся до ділянок, уражених герпесом! Незважаючи на сильне свербіння і біль, у жодному випадку не торкайтеся до герпесного висипу, не цілуйтеся, особливо з дітьми, не користуйтеся чужою помадою і нікому не позичайте власну, не діліть одну сигарету з приятелем.

Не намагайтеся позбавитися пухирів або зняти струпи, щоб уникнути попадання інфекції на інші ділянки тіла.

Відмовтеся від орального сексу. Оральний секс з герпесом губ може викликати генітальний герпес у вашого партнера.

Користуйтеся окремим рушником і посудом, не пийте з чужих склянок.