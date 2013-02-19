Тренажерний зал знижує на 50% ризик раку простати

Дослідження, яке провели учені з Медичного центру ветеранів в Дареме, Великобританія, встановило, що виконання фізичних вправ дозволяє істотно понизити можливість виникнення раку передміхурової залози у світлошкірих чоловіків, а у разі його виникнення, вони значно полегшують його перебіг. Цікаво, але одержані дані не впливають на темношкірих чоловіків. Раніше проведені експерименти встановлювали зв`язок між фізичними навантаженнями і раком простати.

Крім того, фахівці встановили, що темношкірі більш схильні до виникнення у них цієї хвороби, ніж чоловіки зі світлою шкірою. Причини подібного явища досі встановити ученим не вдалося. У проведеному опитуванні взяли участь більш як 300 чоловіків обох рас, але представників білої раси було більше. Їм зробили біопсію простати, а також опитали про інтенсивність їх занять спортом за певний проміжок часу.

Проведене дослідження також ставило за мету визначити зв`язок між розмірами пухлини і фізичною активністю добровольців. Хворі чоловіки, відвідуючи тренажерний зал, на 13 відсотків менше були схильні до виникнення у них запущеної стадії раку. Що стосується темношкірих, то їх фізична активність не впливала на перебіг хвороби, хоча відомо, що рак простати у темношкірих чоловіків протікає в особливо агресивній формі, пише medvesti.com