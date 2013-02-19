Що їсти, щоб "засмагнути" без солярію

Споживання мінімум трьох порцій овочів і фруктів на день, включаючи моркву, капусту та ківі, надає шкірі здорового вигляду і якусь подобу засмаги. Причому, щоб відчути на собі ефект, достатньо всього шести тижнів, пише The Daily Mail.

Експерти з Університету Сент-Ендрюс зібрали групу добровольців, щоб проаналізувати вплив раціону на колір шкіри. Вони зробили фотографії людей до початку курсу харчування і після. Виявилося, фрукти і овочі приводили до посилення природного червоного і жовтого підтону шкіри (фактично вона темнiла).

Доктор Росс Вайтхед, керівник дослідження, вважає, що овочі і фрукти можуть замінити солярій. Також проводився окремий експеримент: учені просили людей оцінити привабливість кількох людей. У підсумку найчастіше позитивні відгуки отримували "люди зі здоровим кольором обличчя".

За цим стояли каротиноїди - сполуки, що дають колір овочам. Вони присутні у всіх шарах шкіри людини і навіть у сітківці (тут вони виконують захисну функцію). Саме каротиноїди пояснюють зміни, що відбуваються зі шкірою при переході на овочі і фрукти.