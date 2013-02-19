"Фаст-фуд" настільки шкідливий, як і смертоносний гепатит

Регулярно харчуватися в "фаст-фудах" – дуже шкідливо. Найбільше страждає від такого раціону печінка. Вплив на печінку продукції "фаст-фудів" так само шкідливий, як і гепатит.

Про це заявив доктор Дрю Ордон, який є ведучим американського телешоу "Доктора".

Як стверджує доктор Ордон, особливо негативно впливають на печінку смажена курка, а також смажена цибуля. У їх приготуванні використовують, за словами доктора, не тільки жир і сіль, але також і цукор.

Кількість жирів у стравах, які пропонують установи швидкого харчування, сприяють ожирінню печінки. При цьому, як відзначив доктор Ордон, з ферментами печінки відбувається те ж саме, що і при захворюваннях гепатитами.

Також Дрю Ордон повідомив, що навіть "звичайний салат" в "фаст-фудах" може містити дуже шкідливі хімічні речовини, які використовують для продовження "свіжості" овочів.

telegraf.com.ua