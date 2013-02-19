Чим небезпечне схуднення за допомогою вугілля

Киянка 20-річна Ірина Малина намагалася схуднути за допомогою активованого вугілля. Про такий засіб прочитала в рекламі з Інтернету.

- Писали, що це найкращий у світі засіб, який швидко спалює жири. Обіцяли, що за тиждень схудну на 5-7 кілограмів. Почала пити по 6 таблеток вугілля щодня. Приймала його 2 тижні. Після цього почав боліти шлунок, особливо коли різко рухалася. Також паморочилося в голові, мала сильну слабкість. Відтоді пити вугілля перестала, - розповідає Ірина.

Столичний дієтолог Оксана Скиталінська каже, що приймати активоване вугілля для схуднення — не найкращий вибір.

- Всім хочеться бути здоровим і струнким. Через це багато людей кидаються від крайнощів до крайнощів, п`ючи безконтрольно на перший погляд "невинні" ліки. Сідають на екзотичні напівголодні дієти.

Вважає, худнути за допомогою активованого вугілля - це шарлатанський метод.

- Його поширюють люди, які не мають уявлення про дію цих ліків на організм та про подальші наслідки. Ці ліки мають пористу будову і сильну поглинальну здатність. Його призначають при отруєннях, після вживання неякісної або дуже жирної їжі, болючому вздутті кишечника. Також щоб не всмоктувалися токсичні речовини і гази.

На цьому показання вживати активоване вугілля закінчуються.

- Крім токсинів, вугілля поглинає і корисні речовини. Найперше - вітаміни, мінерали, білки, жири. Організм страждає від нестачі цих речовин. Від цього порушується обмін речовин та імунітет. Шкіра стане в`ялою, випадатиме волосся. Також будуть порушення гормонів і зору.

Активоване вугілля не радить приймати при запаленні слизової оболонки шлунка, виразковій хворобі. Також при кровотечах із вен стравоходу.

- Шматочки вугілля можуть подразнити і травмувати слизову оболонку шлунку. Викликати ускладнення.

Щоб схуднути, радить їсти малокалорійну їжу.

- Зі столу треба прибрати геть усі солодощі, випічку, тістечка з кремом. Не можна їсти чіпси, сухарики, ковбасні вироби й сосиски.

Йогурти з "наповнювачами" краще замінити на натуральні, без добавок, а білий хліб - на зерновий або висівковий, не вживати смаженої та пересоленої їжі.

- І головне, потрібно рухатись: просто багато ходити, або бігати підтюпцем, або танцювати, або відвідувати басейн. Рухаючись, ми можемо самі контролювати свою вагу. Тоді тіло буде пружним і струнким.

gazeta.ua