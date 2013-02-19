«Шокові» методи схуднення

Якщо в перші тижні дієти вага знижується стабільно, то після деякого часу починаються різні «плато», зриви або навіть несподіваний набір ваги. Серед дієтчиць прийнято вважати, що повернутися на істинний шлях у такі моменти допомагають «шокові методи» - дуже різке зменшення кількості їжі. Tochka.net вирішила розібратися в їх ефективності.

Варто відзначити, що такі методи можуть спочатку здатися ефективними - цифра на вагах стане меншою, але це ілюзія. Просто від вашої ваги відніметься власне вага їжі, яка при нормальній дієті весь час знаходиться в травній системі. З порожнім шлунком ви дійсно будете важити менше, але про втрату жирових запасів зовсім не йдеться.

Голодування. «Щоб налаштувати організм на схуднення, я завжди починаю дієта з дня-двох на одній воді. Після цього легше обмежувати себе », - доводиться часто чути від активно дівчат, які активно худнуть. Чи дійсно організм «настроюється на схуднення»? Так, після голодування він і справді «настроюється», от тільки не на схуднення, а на запасання!

Відчувши, що є перебої в харчуванні, організм тут же вмикає «режим сплячки», тобто уповільнює обмін речовин, щоб дотягнути до більш ситих часів. Це означає, що енергії буде витрачатися менше, а значить, щоб змусити організм пустити в хід жирові запаси, доведеться їсти зовсім мало (чим ще сильніше сповільнити метаболізм) або займатися спортом ще більш інтенсивно. Загалом, не найкращий спосіб «настройки».

Крім усього іншого, при голодуванні сильно страждає печінка - жовч продовжує надходити в жовчний міхур, але далі по травній системі не проходить, адже їжі немає, а значить, і жовч не потрібна. Вона залишається в міхурі, застоюється і може перетворитися на камені.

Розвантажувальні дні. Суть таких днів у більшості випадків зводиться до того, щоб весь час вживати один не дуже калорійний продукт. Перший мінус такого плану - калорій все ж можна перебрати, навіть якщо їсти, наприклад, тільки яблука. Пара кілограмів навіть найбільш низькокалорійної їжі забезпечать вас більш ніж достатньою кількістю енергії.

По-друге, одноманітний раціон означає, що якихось поживних елементів так чи інакше не вистачатиме. Наприклад, у випадку з яблуками організму буде сильно не вистачати білка, а значить - знову уповільнений метаболізм і «плато» замість «налаштованого на схуднення» організму.

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