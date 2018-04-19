Алергія - паразитарне захворювання?
Захворювання людей викликають 287 видів гельмінтів і близько 70 видів патогенних найпростіших. Ситуація ускладнюється появою нових паразитів...
Для більшості паразитів наш мозок - всього-навсього середа існування, де сиро, темно і є що поїсти. У медичній практиці зустрічаються випадки, коли личинки аскариди потрапляли в лобові пазухи, в порожнині черепа і вуха. Аскариди також люблять протискуватися через вузькі отвори, проникати в жовчний міхур, печінку і викликати там гнійний холецистит, збільшення печінки і сепсис, перитоніт. Якщо вони залізуть в протоки підшлункової залози, то спровокують гострий панкреатит.
Коли личинки аскариди подорожують з легень до носоглотки, вони викликають пошкодження леге- невої тканини. Затяжні хронічні захворювання легенів, ГРЗ, бронхіт, астма можуть бути наслідком цього.
Якщо у малюка діатез або інші види алергії, він часто хворіє, у нього бувають запори і поганий сон ночами, тоді ймовірність присутності паразитів дуже висока!
Дійсно, алергія - часта ознака паразитарного захворювання органів.
У цьому плані особливої уваги заслуговують собаки, основні переносники токсокарозу-нематодозу, що проявляється у людей вираженими алергозами, включаючи легеневу патологію і бронхіальну астму, поразка органів зору з можливим розвитком сліпоти.
А ось при стронгілоідозі, якщо в ранній стадії спостерігаються симптоми алергічного характеру з боку шкіри і легенів, то в пізній стадії переважають ураження органів травної системи.
Часто до виявлення цього паразита (нематоди) людям ставили діагнози і лікували їх від еози- нофільного лейкозу, коллагеноза, туберкульозу легенів, нейродерміту, лімфогранулематозу, брон- хіальної астми, пневмонії, хвороби Боткіна, хроніч- ного холециститу, гострої дизентерії, хронічного панкреатиту, виразкової хвороби шлунку і 12-па- лої кишки, хронічного ентероколіту, хронічного гастриту. Природно, що лише втрачали час, кошти і здоров`я пацієнтів.
Захворювання людей викликають 287 видів гель- мінтів і близько 70 видів патогенних найпростіших. Крім класичних паразитарних хвороб, ситуація ускладнюється появою нових паразитів і поверненням старих хвороб.
Все більше поширюється і така забута паразитарна хвороба, як пентастомоз.
Більше ста років тому на бойнях близько третини великої рогатої худоби було уражено пентастомою. У зв`язку з переходом на індустріальні способи тваринництва про це паразит забули. Однак з відновленням дрібних ферм пентастомоз з`явився знову. При інвазії (зараженні) характерні явища гострого фарингіту, набряки, у тому числі дихальних шляхів, алергія, поразки лімфатичної системи, печінки і летальні наслідки.
До речі, ще одним збудником пентастомозу є різні амфібії і рептилії, як правило, змії і жаби. Людина заражається при контакті з ними, а також при використанні їх м`яса в їжу або для приготування мазей та інших лікарських засобів.
Не менш небезпечні для здоров`я людини спирометри - збудники спарганоза.
Личинкова стадія опіків зустрічається також у жаб, змій, дрібних ссавців, кабанів і людини. Захворювання у людини проявляється алергічними явищами і які мігрують пухлинами різних органів.
Паразити пригнічують імунітет, підриваючи роботу всіх органів і систем людини, часто стають причиною різних захворювань від геморою до онкології.
Радянський лікар Невядомський в середині XX століття серйозно вивчав таку залежність. Навіть була створена так звана паразитарна школа Невядомського.
Він на власному досвіді довів, що рак можна прищепити, зокрема, він це і зробив - від людини до миші. На підставі чого вчений дійшов висновку, що прищеплюються не клітини організму з пухлини, а паразити, які перебувають у пухлині. Правда, що це за паразити, він назвати не зміг з банальної причини - в той час не було електронних мікрос- копів.
Через багато років біолог Тамара Свищева заявила, що універсальним збудником ракових захворювань є одноклітинний паразит трихомонада. Але це так і залишилося на рівні версії. Хоча в 1996 році паразитарну природу раку підтвердила і ВООЗ (Всесвітня Організація Охорони Здоров`я). Особливо високий відсоток серед раку печінки, легенів, матки, сечового міхура.
Наука розвивається за декількома напрямами, але, щоб вийти на істину, потрібні великі кошти для досліджень, тому багато експерименти, на жаль, закінчуються на рівні версій.
Необхідно зміцнювати загальний і протипаразитарний імунітет, контролювати роботу печінки - як основного фільтра організму, очищати кров і лімфу.
Адже грибки і глисти мігрують і пристосовуються до життя і в роті, і в легенях, в кишечнику, крові, кістках, внутрішніх органах, всюди. Особливо це актуально для тих, хто входить у групу ризику - любителів подорожувати в інші країни, тих, хто п`є воду з неперевірених джерел, а також власників собак або кішок.
Наприклад, з собаками пов`язано різке збільшення поширення дирофіляріозу, який переносять кома- рі. В умовах міської квартири передача дирофилярий може здійснюватися підвальними комарами при наявності хворої собаки.
Дірофіляріоз проявляється локальними, які мігру- ють, набряками, підшкірними вузлами і ураженнями очей. Специфічна ознака захворювання - відчуття ворушіння і повзання живого хробака всередині потовщення, пухлини або підшкірного вузла. Лікування цього гельмінтозу полягає в хі- рургічному видаленні вузлів. Крім того, дірофі- лярій викликає важку серцеву патологію як у собак, так і у людей.
У групу ризику входять і любителі м`яса. Висока концентрація паразитів спостерігається в таких м`ясних продуктах, як бекон, шинка, сосиски, ковбаси, відбивні. Особливу небезпеку представляє трихінельоз, яким заражаються через м`ясо хворих трихінельозом свиней та інших тварин.
Десятки тисяч людей щороку хворіють трематодозами, викликаними гельмінтами-сосальщиками, і цестодозами. Зараження цими гельмінтами-лентецами відбувається в результаті вживання в їжу недостатньо термічно обробленої річкової риби.
Бичачим і свинячим цепнями через м`ясо хворих тварин заражається щорічно тисячі росіян. Для їх розвитку досить з`їсти не доварене або не просмажене м`ясо - свинину і яловичину. Саме людина для обох гельмінтів є остаточним господарем.
Дорослі гельмінти паразитують у тонкій кишці. У довжину вони досягають від 2 до 10 метрів, живуть до 20 років. У цих паразитів є пристосування, які вони використовують для того, щоб утриматися всередині організму людини, це присоски, гачки. З-за своїх розмірів вони здатні викликати кишкову непрохідність. При цистицеркозі можуть покриватися будь-які тканини організму, які поступово перероджуються в некроз і склероз.
Пов`язані з водопровідною водою спалах кишкових інфекцій виникають у випадку, коли не проводиться достатня фільтрація, а виконується тільки знезараження води хлором.