Аквааеробіка - одна з потужних методик схуднення
Максимально безпечно
Заняття в басейні відносяться до щадних, але ефективних видів тренувань. Скинути зайву вагу і підтягти м`язи новоспеченим мамам допоможе аквааеробіка.
Забираючи частину ваги на себе, вода дозволяє виконувати вправи з більшою легкістю, ніж на суші. Для жіночого організму, який переніс недавно пологи, такі умови для занять спортом можна вважати оптимальними і максимально безпечними.
Ексклюзивні переваги
Виконувати вправи в басейні легше, ніж на суші, адже під час акватренування тіло знаходиться в стані, схожому на невагомість.
Одночасно водні маси тиснуть на внутрішні органи, тому збільшується відтік лімфи і поліпшується кровообіг.
У таких умовах в працюючих м`язах накопичується набагато менше молочної кислоти, ніж після занять у спортзалі. Ця речовина, крім окислення молока, викликає хворобливі відчуття після фізичних навантажень.
Ще один «акваплюс»: додаткові калорії спалюються завдяки тому, що температура води в басейні нижче температури тіла. Щоб зігрітися, організм змушений пустити в топку зайвий жир.
Крім того, в басейні для занять фітнесом створюється максимально сприятлива психологічна атмосфера. Під час тренувань у спортзалі через набрані під час вагітності кілограми деякі жінки відчувають себе незатишно, голова зайнята думками про те, що думають оточуючі, важко сконцентруватися і правильно виконати вправу.
Аквафітнес цю проблему знімає: нижня частина тіла схована під водою, так що для незручностей причин немає. І, нарешті, від занять у басейні є косметичний результат. Під час акваманеврів шкіра зволожується і стає більш еластичною завдяки ефекту легкого гідромасажу.
На особливому положенні
Незважаючи на всі переваги аквафітнесу, в післяпологовий період ряд заходів все ж важливо дотримати.
•Не варто поспішати. Протягом декількох місяців після пологів організм не готовий до різкої втрати ваги, особливо якщо ви годуєте дитину грудьми.
•Надмірні аква навантаження на поки ще не зміцнений організм можуть закінчитися розтягненням зв`язок тазостегнового суглоба і розвитком грижі поперекового відділу хребта. Ритм тренувань повинен бути щадним. На початковому етапі варто обмежитися ходьбою у воді на глибині по пояс і плаванням в спокійному темпі. Навіть такі елементарні вправи розвантажать втомлений хребет, покращать кровообіг і підтягнуть шкіру. Приступати до плавного збільшення навантажень і найпростіших трюків можна тільки з дозволу тренера.
•З опрацюванням м`язів верхнього плечового поясу (рук, плечей, грудей) годуючим мамам доведеться почекати: навантаження на ці частини тіла тягне за собою вироблення деякої кількості молочної кислоти. Навіть невелика концентрація цієї речовини викликає окислення материнського молока, і малюк може відмовитися від грудей.
•Після кесаревого розтину виключається навантаження на м`язи живота до того моменту, поки не відбудеться повне зцілення швів і тканин. На початковому етапі навантаження повинні лягати в основному на ноги, прес і поперек. Надалі, якщо дозволить самопочуття і з`явиться бажання, навантаження можуть бути збільшені, а набір вправ - розширено. Зазвичай тренери додають вправи, які зміцнюють серцево-судинну систему, виробляють витривалість і розвивають гнучкість.